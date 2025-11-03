TTL Beteiligungs- und Grundbesitz Aktie
WKN: 750100 / ISIN: DE0007501009
|
03.11.2025 07:30:03
EQS-News: TTL AG lädt zur außerordentlichen Hauptversammlung am 9. Dezember 2025 ein
|
EQS-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
TTL AG lädt zur außerordentlichen Hauptversammlung am 9. Dezember 2025 ein
München, 3. November 2025 – Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG („TTL AG“) lädt ihre Aktionärinnen und Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am 9. Dezember 2025 ein. Die Einladung zur Hauptversammlung wurde am 31. Oktober 2025 gemäß den gesetzlichen Bestimmungen im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die außerordentliche Hauptversammlung findet anstelle der ordentlichen Hauptversammlung 2025 statt.
Auf der außerordentlichen Hauptversammlung sollen der Jahresabschluss 2024 der Gesellschaft und der Konzernabschluss 2024 der TTL-Gruppe den Aktionärinnen und Aktionären in ungeprüfter Form vorgelegt werden. Der Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024, der zusammengefasste Lagebericht sowie der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands wurden dem Aufsichtsrat vorgelegt und von diesem geprüft. Grundlage der Prüfung des Aufsichtsrates waren die vom Vorstand aufgestellten, derzeit noch ungeprüften Abschlüsse. Geprüfte Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2024 liegen der Gesellschaft noch nicht vor.
Hintergrund dafür ist, dass der von der Hauptversammlung bestellte Abschlussprüfer sich bislang aufgrund fortbestehender Differenzen in der Beurteilung verschiedener Fragen mit den Organen der Gesellschaft noch nicht in der Lage gesehen hat, seine Prüfungshandlungen in Bezug auf die Jahresabschlüsse 2024 abzuschließen.
Vor dem Hintergrund der anhaltenden Erörterungen sowie zur Wahrung der Kapitalmarktpflichten und zur Vermeidung möglicher aufsichtsrechtlicher Maßnahmen haben der Vorstand und der Aufsichtsrat nunmehr beschlossen, die ungeprüften Abschlüsse zu veröffentlichen.
Die Einladung zur Hauptversammlung sowie sämtliche gesetzlich erforderlichen Unterlagen stehen auf der Website der Gesellschaft unter www.ttl-ag.de im Bereich Investor Relations zur Verfügung.
Ansprechpartner für Investoren und Presse
03.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
|Maximilianstraße 35C
|80539 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 381611-0
|Fax:
|+49 (0)89 3915-92
|E-Mail:
|sekretariat@ttl-ag.de
|Internet:
|www.ttl-ag.de
|ISIN:
|DE0007501009
|WKN:
|750100
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2222256
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2222256 03.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AGmehr Nachrichten
Analysen zu TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
|0,18
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.