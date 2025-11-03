TTL Beteiligungs- und Grundbesitz Aktie

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750100 / ISIN: DE0007501009

03.11.2025 07:30:03

EQS-News: TTL AG lädt zur außerordentlichen Hauptversammlung am 9. Dezember 2025 ein

EQS-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
TTL AG lädt zur außerordentlichen Hauptversammlung am 9. Dezember 2025 ein

03.11.2025 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

TTL AG lädt zur außerordentlichen Hauptversammlung am 9. Dezember 2025 ein

München, 3. November 2025 – Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG („TTL AG“) lädt ihre Aktionärinnen und Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am 9. Dezember 2025 ein. Die Einladung zur Hauptversammlung wurde am 31. Oktober 2025 gemäß den gesetzlichen Bestimmungen im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die außerordentliche Hauptversammlung findet anstelle der ordentlichen Hauptversammlung 2025 statt.

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung sollen der Jahresabschluss 2024 der Gesellschaft und der Konzernabschluss 2024 der TTL-Gruppe den Aktionärinnen und Aktionären in ungeprüfter Form vorgelegt werden. Der Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024, der zusammengefasste Lagebericht sowie der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands wurden dem Aufsichtsrat vorgelegt und von diesem geprüft. Grundlage der Prüfung des Aufsichtsrates waren die vom Vorstand aufgestellten, derzeit noch ungeprüften Abschlüsse. Geprüfte Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2024 liegen der Gesellschaft noch nicht vor.

Hintergrund dafür ist, dass der von der Hauptversammlung bestellte Abschlussprüfer sich bislang aufgrund fortbestehender Differenzen in der Beurteilung verschiedener Fragen mit den Organen der Gesellschaft noch nicht in der Lage gesehen hat, seine Prüfungshandlungen in Bezug auf die Jahresabschlüsse 2024 abzuschließen.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Erörterungen sowie zur Wahrung der Kapitalmarktpflichten und zur Vermeidung möglicher aufsichtsrechtlicher Maßnahmen haben der Vorstand und der Aufsichtsrat nunmehr beschlossen, die ungeprüften Abschlüsse zu veröffentlichen.

Die Einladung zur Hauptversammlung sowie sämtliche gesetzlich erforderlichen Unterlagen stehen auf der Website der Gesellschaft unter www.ttl-ag.de im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

Ansprechpartner für Investoren und Presse
Kornelia Kneissl
K2K GmbH
Tel. +49 151 2531 0555
Email: presse@ttl-ag.de


03.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
Maximilianstraße 35C
80539 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 381611-0
Fax: +49 (0)89 3915-92
E-Mail: sekretariat@ttl-ag.de
Internet: www.ttl-ag.de
ISIN: DE0007501009
WKN: 750100
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2222256

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2222256  03.11.2025 CET/CEST

