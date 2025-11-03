EQS-News: TTL AG lädt zur außerordentlichen Hauptversammlung am 9. Dezember 2025 ein

EQS-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

München, 3. November 2025 – Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG („TTL AG“) lädt ihre Aktionärinnen und Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung am 9. Dezember 2025 ein. Die Einladung zur Hauptversammlung wurde am 31. Oktober 2025 gemäß den gesetzlichen Bestimmungen im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die außerordentliche Hauptversammlung findet anstelle der ordentlichen Hauptversammlung 2025 statt.

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung sollen der Jahresabschluss 2024 der Gesellschaft und der Konzernabschluss 2024 der TTL-Gruppe den Aktionärinnen und Aktionären in ungeprüfter Form vorgelegt werden. Der Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024, der zusammengefasste Lagebericht sowie der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands wurden dem Aufsichtsrat vorgelegt und von diesem geprüft. Grundlage der Prüfung des Aufsichtsrates waren die vom Vorstand aufgestellten, derzeit noch ungeprüften Abschlüsse. Geprüfte Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2024 liegen der Gesellschaft noch nicht vor.

Hintergrund dafür ist, dass der von der Hauptversammlung bestellte Abschlussprüfer sich bislang aufgrund fortbestehender Differenzen in der Beurteilung verschiedener Fragen mit den Organen der Gesellschaft noch nicht in der Lage gesehen hat, seine Prüfungshandlungen in Bezug auf die Jahresabschlüsse 2024 abzuschließen.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Erörterungen sowie zur Wahrung der Kapitalmarktpflichten und zur Vermeidung möglicher aufsichtsrechtlicher Maßnahmen haben der Vorstand und der Aufsichtsrat nunmehr beschlossen, die ungeprüften Abschlüsse zu veröffentlichen.

Die Einladung zur Hauptversammlung sowie sämtliche gesetzlich erforderlichen Unterlagen stehen auf der Website der Gesellschaft unter www.ttl-ag.de im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

