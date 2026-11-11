Erfolgskonzept Prime: Darum lohnt sich die Amazon-Mitgliedschaft für den Konzern trotz geringer Margen

Weltweit erfreut sich der Premium-Tarif Amazon Prime einer immer größer werdenden Beliebtheit, wie wachsende Nutzerzahlen belegen. Auch wenn der Service für das Unternehmen mit hohen Kosten verbunden ist, trägt er direkt und indirekt zum finanziellen Unternehmenserfolg bei.

• Amazon Prime vereint zahlreiche Vorteile• Weltweit wachsende Nutzerzahlen• Unternehmensbereiche profitieren voneinander

Prime-Mitglieder profitieren von zahlreichen Vorteilen und Diensten

Ein zentrales Element in der Unternehmensphilosophie von Amazon ist der Premium-Tarif Prime. Diese Spezial-Mitgliedschaft bietet ihren Nutzern in Deutschland für einen Betrag von 8,99 Euro im Monat, beziehungsweise 4,49 Euro für Studenten, ein regelrechtes "Rundum-Sorglos-Paket". So haben die Prime-Kunden unter anderem Zugriff auf die Videostreaming-Plattform, die Musikstreaming-Sammlung, die E-Book-Bibliothek, den Cloud-Speicher für Fotos und eine Reihe von Videospielen. Außerdem ist der Versand für unzählige Artikel, welche in der Regel schon am nächsten Tag eintreffen, kostenlos. Seit Februar 2024 enthält Prime Video jedoch Werbung. Ein werbefreies Streaming-Erlebnis können Mitglieder gegen einen Aufpreis wählen. Diese Änderung macht das Angebot flexibler, jedoch auch potenziell teurer. Während Plattformen wie zum Beispiel Netflix oder Spotify ihren Kunden nur einen Dienst aus dieser umfassenden Auswahl anbieten und dafür schon ähnlich hohe Gebühren verlangen, bietet Amazon seinen Nutzern alles auf einmal.

Prime-Mitgliedschaft erfreut sich großer Beliebtheit

Der Premium-Tarif Prime erfreut sich rund um den Globus einer großen Beliebtheit. Weltweit nutzen über 220 Millionen Kunden den Service von Amazon Prime - ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den 200 Millionen Mitgliedern im Jahr 2022.

Angesichts der steigenden Zahl der Prime-Nutzer haben sich die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen signifikant erhöht. Diese zusätzlichen Mittel erlauben es Amazon, kontinuierlich in den Prime-Service zu investieren und den Mehrwert für Nutzer zu steigern. Ein besonders ambitioniertes Ziel verfolgt das Unternehmen mit Prime Video: Bis 2027 plant Amazon, jährlich bis zu 16 Kinofilme zu produzieren, um seine Präsenz in Hollywood zu verstärken.

Prime erhöht Popularität des Unternehmens und kurbelt Umsatz an

Die kostspieligen Investitionen des Unternehmens in den Prime-Service bieten Mitgliedern einen Mehrwert gegenüber vielen Konkurrenzprodukten und tragen finanziell neben höheren Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen auch anderweitig zum Unternehmenserfolg bei. Aufgrund der Vielfalt der unternehmerischen Tätigkeiten Amazons stärkt eine starke Markenwahrnehmung den Konzern als Ganzes und jede Sparte des Unternehmens einzeln. Amazon-Gründer Jeff Bezos erklärte im Jahr 2016 beispielsweise, dass der Gewinn eines Golden Globes einer Amazon Filmproduktion gleichzeitig damit einhergehe, dass im Bereich E-Commerce mehr Schuhe verkauft werden würden, so Business Insider. Auch andere Statistiken belegen die Bedeutung des Prime-Programmes für das Unternehmen. So erzielte das Unternehmen laut Daten von Absatzwirtschaft allein am letztjährigen Prime Day, welcher speziell für Mitglieder geschaffen wurde, einen Umsatz von 14,2 Milliarden US-Dollar.

Pierre Bonnet, Martina Köhler, Redaktion finanzen.at