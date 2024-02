Ericsson-Aktie in Rot: UBS senkt Ericsson auf 'Sell'

Am Markt werde gegenwärtig wohl eine zyklische Erholung in Nordamerika eingepreist ungeachtet der seiner Meinung nach langfristig strukturellen Bedenken bezüglich des Teil-Mobilfunknetzes OpenRAN, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach den jüngsten Geschäftszahlen des Netzwerkausrüsters. Der Ausblick auf 2024 sei durchwachsen, die Bewertung zudem hoch.

Die Ericsson-Aktie verliert an der Nasdaq Nordic zeitweise 2,91 Prozent auf 57,44 Schwedische Kronen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2024 / 16:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2024 / 16:05 / GMT

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)