NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ericsson von 74 auf 71 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Bei europäischen Herstellern von Telekomausrüstung stabilisiere sich zwar die Nachfrage, allerdings gebe es Unsicherheiten hinsichtlich der US-Zollpolitik, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 01:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.