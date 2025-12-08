Energie Holdings Aktie
Erneuerbare Energie: Wind und Sonne liefern inzwischen fast zwei Drittel des Stroms
Wichtigster Energieträger in der Stromproduktion war laut Statistischem Bundesamt zuletzt erneut Windkraft, gefolgt von der Photovoltaik. Auf neue Gaskraftwerke will die Bundesregierung dennoch nicht verzichten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
