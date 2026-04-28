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WKN DE: A3EKNX / ISIN: US0081832042

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AEye legt Quartalsergebnis vor

AEye wird voraussichtlich am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,135 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AEye noch -0,460 USD je Aktie verloren.

AEye soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 216,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,550 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,470 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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