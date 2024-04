Erste Schätzungen: Agricultural Bank of China (A) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Agricultural Bank of China (A) wird voraussichtlich am 30.04.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,223 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,200 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,53 Prozent auf 175,11 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Agricultural Bank of China (A) noch 189,37 Milliarden CNY umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,756 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,720 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 697,29 Milliarden CNY, gegenüber 1.350,87 Milliarden CNY im Vorjahr.

