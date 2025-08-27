Ain Pharmaciez Aktie
Erste Schätzungen: Ain Pharmaciez informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ain Pharmaciez wird voraussichtlich am 11.09.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 61,08 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 46,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 122,93 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 18,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 103,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 351,79 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 264,32 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 622,68 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 456,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
