Ain Pharmaciez Aktie

Ain Pharmaciez für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 890147 / ISIN: JP3105250009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.08.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Ain Pharmaciez informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ain Pharmaciez wird voraussichtlich am 11.09.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 61,08 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 46,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 122,93 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 18,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 103,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 351,79 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 264,32 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 622,68 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 456,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ain Pharmaciez IncShsmehr Nachrichten

Analysen zu Ain Pharmaciez IncShsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ain Pharmaciez IncShs 6 114,00 -0,16% Ain Pharmaciez IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:14 Im Depot von Jeremy Grantham: Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Q2-Portfolio
26.08.25 Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
24.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.08.25 KW 34: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fokus auf Fed: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Börsen in Asien letztlich mit Abgaben
Am heimischem Markt ging es am Dienstag abwärts. Der deutsche Leitindex notierte ebenso leichter. Anleger an den US-Börsen griffen am Dienstag nach langem Zögern doch noch zu. Die asiatischen Indizes tendierten derweil im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen