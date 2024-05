Erste Schätzungen: All for One Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

All for One Group wird voraussichtlich am 16.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,870 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte All for One Group noch 0,710 EUR je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 129,1 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 4,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 123,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,24 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 2,23 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 523,4 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 488,0 Millionen EUR im Vorjahr.

