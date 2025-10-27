Erste Schätzungen: Amdocs stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Amdocs präsentiert voraussichtlich am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,82 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 139,47 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,760 USD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 9,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,26 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Amdocs für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,15 Milliarden USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,00 USD, gegenüber 4,25 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 4,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,00 Milliarden USD generiert wurden.

