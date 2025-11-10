Erste Schätzungen: Analog Devices stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Analog Devices veröffentlicht voraussichtlich am 25.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 27 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,24 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 26 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,01 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 23,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,44 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 29 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,76 USD aus, während im Fiskalvorjahr 3,28 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 10,96 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 9,43 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at