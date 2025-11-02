Aramark Aktie

Aramark für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W92R / ISIN: US03852U1060

02.11.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Aramark stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aramark wird voraussichtlich am 17.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,641 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,84 Prozent auf 5,16 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,89 USD im Vergleich zu 0,000 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 18,63 Milliarden USD, gegenüber 17,40 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

