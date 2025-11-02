Arbe Robotics Aktie
WKN DE: A3C48F / ISIN: IL0011796625
|
02.11.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Arbe Robotics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Arbe Robotics wird voraussichtlich am 17.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Arbe Robotics noch ein Verlust pro Aktie von -0,190 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 408,33 Prozent auf 0,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Arbe Robotics noch 0,1 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,340 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,610 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,0 Millionen USD, gegenüber 0,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
