Arrowhead Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2AGYB / ISIN: US04280A1007
|
11.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Arrowhead Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Arrowhead Pharmaceuticals äußert sich voraussichtlich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,306 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 77,66 Prozent erhöht. Damals waren -1,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 10 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 163,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,053 USD im Vergleich zu -5,000 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 732,5 Millionen USD, gegenüber 3,6 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
