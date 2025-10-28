Erste Schätzungen: Asics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Asics stellt voraussichtlich am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 39,60 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Asics noch 31,52 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Asics im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 217,32 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 183,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 18,59 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 124,72 JPY, gegenüber 88,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 794,91 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 678,53 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at