Austevoll Seafood ASA Aktie
WKN DE: A0J2P8 / ISIN: NO0010073489
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Austevoll Seafood ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Austevoll Seafood ASA gibt voraussichtlich am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,03 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Austevoll Seafood ASA 1,30 NOK je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,25 Milliarden NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei Austevoll Seafood ASA für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,61 Milliarden NOK aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,95 NOK im Vergleich zu 13,60 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 38,65 Milliarden NOK, gegenüber 35,37 Milliarden NOK im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Austevoll Seafood ASAmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Austevoll Seafood ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.08.25
|Ausblick: Austevoll Seafood ASA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Erste Schätzungen: Austevoll Seafood ASA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.05.25
|Ausblick: Austevoll Seafood ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.04.25
|Erste Schätzungen: Austevoll Seafood ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Austevoll Seafood ASAmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Austevoll Seafood ASA
|8,17
|-1,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.