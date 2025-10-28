Erste Schätzungen: Austevoll Seafood ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Austevoll Seafood ASA gibt voraussichtlich am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,03 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Austevoll Seafood ASA 1,30 NOK je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,25 Milliarden NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei Austevoll Seafood ASA für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,61 Milliarden NOK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,95 NOK im Vergleich zu 13,60 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 38,65 Milliarden NOK, gegenüber 35,37 Milliarden NOK im vorigen Jahr.

