Erste Schätzungen: Automatic Data Processing legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Automatic Data Processing wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,57 USD. Dies würde einem Zuwachs von 9,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Automatic Data Processing 2,35 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 5,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,34 Milliarden USD gegenüber 5,05 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,91 USD, gegenüber 9,98 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 21,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 20,56 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at