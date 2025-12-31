Erste Schätzungen: Blackline Safety gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Blackline Safety stellt voraussichtlich am 15.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,010 CAD gegenüber 0,000 CAD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Blackline Safety im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 41,5 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 16,22 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,111 CAD je Aktie, gegenüber -0,170 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 152,6 Millionen CAD. Im Fiskaljahr zuvor waren 127,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at