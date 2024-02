Erste Schätzungen: Boralex A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Boralex A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 01.03.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,459 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Boralex A 0,140 CAD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 259,3 Millionen CAD – ein Minus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boralex A 322,0 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,08 CAD im Vergleich zu 0,290 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 944,3 Millionen CAD, gegenüber 836,0 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at