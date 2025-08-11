Erste Schätzungen: Bouvet AS präsentiert Quartalsergebnisse

Bouvet AS öffnet voraussichtlich am 26.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,843 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 NOK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,60 Prozent auf 1,01 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,00 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,77 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 3,72 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,09 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,92 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at