Ausblick: Bouvet AS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bouvet AS präsentiert am 26.08.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bouvet AS im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,843 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,01 NOK je Aktie gewesen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,01 Milliarden NOK – das wäre ein Zuwachs von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,00 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,77 NOK im Vergleich zu 3,72 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 4,09 Milliarden NOK, gegenüber 3,92 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at