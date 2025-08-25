Bouvet ASAShs Aktie
WKN DE: A0MSSM / ISIN: NO0010360266
|
25.08.2025 07:01:06
Ausblick: Bouvet AS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bouvet AS präsentiert am 26.08.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bouvet AS im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,843 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,01 NOK je Aktie gewesen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,01 Milliarden NOK – das wäre ein Zuwachs von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,00 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,77 NOK im Vergleich zu 3,72 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 4,09 Milliarden NOK, gegenüber 3,92 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bouvet ASAShsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Bouvet AS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.08.25
|Erste Schätzungen: Bouvet AS präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.05.25
|Ausblick: Bouvet AS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
06.05.25
|Erste Schätzungen: Bouvet AS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)