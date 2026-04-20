Erste Schätzungen: Bravida legt Quartalsergebnis vor

Bravida gibt voraussichtlich am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,10 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,90 Prozent verringert. Damals waren 1,11 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,89 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,80 Milliarden SEK aus.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,67 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,02 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 28,51 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 28,21 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at