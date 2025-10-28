Erste Schätzungen: BTS Group A B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BTS Group A B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,985 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte BTS Group A B ein EPS von 9,73 SEK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 638,7 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 2,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 657,3 Millionen SEK in den Büchern standen.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,46 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 19,93 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,77 Milliarden SEK, gegenüber 2,80 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

