Ausblick: BTS Group A B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BTS Group A B wird am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,985 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,73 SEK je Aktie erzielt worden.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,37 Prozent auf 641,7 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 657,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,02 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 19,93 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,77 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,80 Milliarden SEK im Vorjahr.
