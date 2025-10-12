Erste Schätzungen: CANON präsentiert Quartalsergebnisse

CANON wird voraussichtlich am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,482 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CANON 0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,05 Prozent auf 7,53 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,32 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 30,87 Milliarden USD, gegenüber 29,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at