Capacite Infraprojects Aktie
WKN DE: A2N6QN / ISIN: INE264T01014
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Capacite Infraprojects präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Capacite Infraprojects äußert sich voraussichtlich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass Capacite Infraprojects im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,68 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 5,31 INR je Aktie gewesen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,69 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 9,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,18 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 26,13 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 24,08 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 27,19 Milliarden INR, gegenüber 23,49 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
