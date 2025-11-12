Capacite Infraprojects Aktie
WKN DE: A2N6QN / ISIN: INE264T01014
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Capacite Infraprojects vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Capacite Infraprojects wird am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,68 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 30,70 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 5,31 INR je Aktie erzielt worden waren.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,79 Prozent auf 5,69 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 26,13 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 24,08 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 27,19 Milliarden INR, gegenüber 23,49 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
