Ausblick: Capacite Infraprojects präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Capacite Infraprojects präsentiert in der am 11.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 5,70 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,32 INR je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 19,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,70 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,79 Milliarden INR aus.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 25,73 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 24,08 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 28,10 Milliarden INR, gegenüber 23,49 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
