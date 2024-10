Erste Schätzungen: Capital One Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Capital One Financial wird sich voraussichtlich am 24.10.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2024 beendeten Quartals äußern.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,76 USD gegenüber 4,46 USD im Vorjahresquartal.

15 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 9,87 Milliarden USD gegenüber 12,83 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 23,03 Prozent.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,90 USD, gegenüber 11,98 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 38,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 49,16 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

