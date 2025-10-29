Carel Industries Aktie
WKN DE: A2JNAJ / ISIN: IT0005331019
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Carel Industries Az nominativa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Carel Industries Az nominativa lädt voraussichtlich am 13.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,130 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Carel Industries Az nominativa 0,100 EUR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,74 Prozent auf 155,1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carel Industries Az nominativa noch 141,4 Millionen EUR umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,535 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,560 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 622,2 Millionen EUR, gegenüber 578,5 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carel Industries S.p.A. Az nominativamehr Nachrichten
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Carel Industries Az nominativa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Carel Industries S.p.A. Az nominativamehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Carel Industries S.p.A. Az nominativa
|22,80
|-0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.