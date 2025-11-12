Ausblick: Carel Industries Az nominativa präsentiert Quartalsergebnisse

Carel Industries Az nominativa gibt am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,130 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Carel Industries Az nominativa 0,100 EUR je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 141,4 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Carel Industries Az nominativa für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 155,1 Millionen EUR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,523 EUR im Vergleich zu 0,560 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 623,5 Millionen EUR, gegenüber 578,5 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at