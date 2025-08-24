Casey's General Stores Aktie
WKN: 885039 / ISIN: US1475281036
|
24.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Caseys General Stores vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Caseys General Stores stellt voraussichtlich am 08.09.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal vor.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,03 USD. Im Vorjahresquartal waren 4,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 9,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,48 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,08 USD, gegenüber 14,64 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 17,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,94 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
