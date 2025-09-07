Casey's General Stores Aktie
WKN: 885039 / ISIN: US1475281036
Ausblick: Caseys General Stores stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Caseys General Stores wird am 08.09.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorstellen.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,05 USD. Im Vorjahresquartal waren 4,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,29 Prozent auf 4,48 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Caseys General Stores noch 4,10 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,06 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 14,64 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,35 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 15,94 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
