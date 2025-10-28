Cellebrite DI Aktie
WKN DE: A3D00S / ISIN: IL0011794802
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Cellebrite DI stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Cellebrite DI wird voraussichtlich am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,094 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cellebrite DI -0,990 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Cellebrite DI nach den Prognosen von 8 Analysten 123,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 106,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,350 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 469,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 401,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
