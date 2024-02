Erste Schätzungen: Century Casinos zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Century Casinos lädt voraussichtlich am 14.03.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,363 USD. Dies würde einen Verlust von 159,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Century Casinos -0,140 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 142,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 37,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,934 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,270 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 548,8 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 430,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at