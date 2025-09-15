Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels in Grün

Am Montag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,94 Prozent fester bei 22 348,75 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,461 Prozent auf 22 243,20 Punkte an der Kurstafel, nach 22 141,10 Punkten am Vortag.

Bei 22 233,00 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22 352,25 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 15.08.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 21 622,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 406,83 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17 683,98 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 15,91 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 22 352,25 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Rambus (+ 10,29 Prozent auf 94,88 USD), Century Casinos (+ 9,06 Prozent auf 2,77 USD), AXT (+ 8,74 Prozent auf 3,98 USD), Upbound Group (+ 8,19 Prozent auf 27,07 USD) und American Eagle Outfitters (+ 7,03 Prozent auf 19,63 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Elron Electronic Industries (-13,85 Prozent auf 1,84 USD), Teva Pharmaceutical Industries (-5,22 Prozent auf 18,89 USD), Erie Indemnity (-4,98 Prozent auf 321,81 USD), Corcept Therapeutics (-4,58 Prozent auf 69,53 USD) und Intuitive Surgical (-3,49 Prozent auf 433,99 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 34 315 597 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,682 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,91 erwartet. Mit 11,42 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at