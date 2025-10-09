Schwacher Handel: NASDAQ Composite legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 23 024,63 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,008 Prozent auf 23 045,33 Punkte an der Kurstafel, nach 23 043,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22 899,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23 062,62 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,569 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 21 879,49 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 09.07.2025, mit 20 611,34 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 18 291,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 19,42 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23 062,62 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Grupo Financiero Galicia (+ 21,65 Prozent auf 34,50 USD), Neogen (+ 16,49 Prozent auf 6,78 USD), Richardson Electronics (+ 11,78 Prozent auf 11,86 USD), NetGear (+ 8,92 Prozent auf 36,01 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 6,82 Prozent auf 0,74 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Bassett Furniture Industries (-7,14 Prozent auf 15,61 USD), Royal Gold (-6,09 Prozent auf 192,73 USD), Century Casinos (-6,08 Prozent auf 2,47 USD), Dorel Industries (-5,61 Prozent auf 1,55 USD) und World Acceptance (-4,90 Prozent auf 175,19 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 40 402 845 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,870 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Die Upbound Group-Aktie hat mit 5,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Gladstone Commercial-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

