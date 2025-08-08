Erste Schätzungen: China Molybdenum legt Quartalsergebnis vor

China Molybdenum veröffentlicht voraussichtlich am 23.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,197 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,170 HKD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 63,39 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 60,06 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,710 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,690 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 207,63 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 226,49 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at