Erste Schätzungen: Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) präsentiert in der voraussichtlich am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,066 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,93 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cia Energetica de Minas Gerais Cemig CMIG (spons ADRs) 1,83 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,274 USD im Vergleich zu 0,460 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 6,91 Milliarden USD, gegenüber 7,39 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at