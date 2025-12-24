Erste Schätzungen: Commercial Metals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Commercial Metals wird voraussichtlich am 08.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 1,58 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,540 USD je Aktie erzielt worden.

Commercial Metals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,05 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,16 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,740 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 8,71 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 7,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at