Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Aktie
WKN: 899018 / ISIN: BRCMIGACNPR3
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG wird voraussichtlich am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,337 BRL je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 70,70 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,15 BRL je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,78 Prozent auf 10,23 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG noch 10,15 Milliarden BRL umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,48 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,49 BRL je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 37,79 Milliarden BRL aus im Gegensatz zu 39,82 Milliarden BRL Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
