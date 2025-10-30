Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Aktie

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899018 / ISIN: BRCMIGACNPR3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG wird voraussichtlich am 13.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,337 BRL aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,15 BRL erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 9,95 Milliarden BRL aus – das entspräche einem Minus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,15 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,48 BRL je Aktie, gegenüber 2,49 BRL je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 37,79 Milliarden BRL fest. Im Vorjahr waren noch 39,82 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shs 1,71 0,00% Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen