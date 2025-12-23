Constellation Brand a Aktie
WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084
|
23.12.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Constellation Brands A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Constellation Brands A stellt voraussichtlich am 07.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,64 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Constellation Brands A noch 3,39 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Constellation Brands A nach den Prognosen von 15 Analysten im Schnitt 2,17 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 12,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,46 Milliarden USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,49 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,450 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,05 Milliarden USD, gegenüber 10,21 Milliarden USD im Vorjahr.
