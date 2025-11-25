D2L Aktie
WKN DE: A3D8XU / ISIN: CA23344V1085
|
25.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: D2L veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
D2L stellt voraussichtlich am 10.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,087 USD aus. Im letzten Jahr hatte D2L einen Gewinn von 0,140 CAD je Aktie eingefahren.
Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 56,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 74,2 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,321 USD, gegenüber 0,650 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 219,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 282,9 Millionen CAD generiert wurden.
