Erste Schätzungen: Datadog A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Datadog A präsentiert in der voraussichtlich am 07.11.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2024 endete.

36 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,396 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 465,71 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,070 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Datadog A nach den Prognosen von 35 Analysten 665,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 547,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 37 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,67 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,150 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 39 Analysten durchschnittlich auf 2,63 Milliarden USD, gegenüber 2,13 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at