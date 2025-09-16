NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index im Fokus 16.09.2025 20:04:03

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 zeigt sich aktuell kaum verändert.

Am Dienstag fällt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,08 Prozent auf 24 273,32 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 24 342,75 Zählern und damit 0,202 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 293,78 Punkte).

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 24 343,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 244,21 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23 712,07 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.06.2025, den Wert von 21 937,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19 423,06 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 15,72 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 24 343,35 Punkte. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Diamondback Energy (+ 3,58 Prozent auf 139,34 USD), JDcom (+ 3,23 Prozent auf 34,71 USD), Enphase Energy (+ 2,50 Prozent auf 38,93 USD), Monster Beverage (+ 2,18 Prozent auf 65,75 USD) und Tesla (+ 2,03 Prozent auf 418,38 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Warner Bros Discovery (-6,63 Prozent auf 18,17 USD), Datadog A (-2,75 Prozent auf 134,84 USD), Copart (-2,29 Prozent auf 46,51 USD), Booking (-2,14 Prozent auf 5 441,00 USD) und Fastenal (-2,10 Prozent auf 46,76 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16 954 183 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,665 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
Zum NASDAQ 100-Chart
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Warner Bros. Discoverymehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Booking Holdings 4 713,00 1,53% Booking Holdings
Charter Inc (A) (Charter Communications) 220,85 -0,16% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Copart Inc. 39,30 -2,55% Copart Inc.
Datadog Inc Registered Shs -A- 114,16 -3,01% Datadog Inc Registered Shs -A-
Diamondback Energy Inc 116,36 1,75% Diamondback Energy Inc
Enphase Energy Inc 32,17 -0,29% Enphase Energy Inc
Fastenal Co. 39,95 -1,47% Fastenal Co.
JD.com Inc (spons. ADRs) 29,35 2,98% JD.com Inc (spons. ADRs)
Monster Beverage Corp 54,46 -0,35% Monster Beverage Corp
NVIDIA Corp. 147,74 -2,04% NVIDIA Corp.
Tesla 352,70 1,35% Tesla
The Kraft Heinz Company 21,74 -0,16% The Kraft Heinz Company
Warner Bros. Discovery 15,02 -8,85% Warner Bros. Discovery

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 24 273,77 -0,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinspolitik im Fokus: US-Börsen etwas tiefer -- ATX und DAX letztlich leichter -- Asiens Börsen schließen uneinig
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Dienstag unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notieren auf rotem Terrain. Die grössten Börsen Asiens bewegten sich am Dienstag mit wechselnden Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen