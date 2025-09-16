Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 zeigt sich aktuell kaum verändert.

Am Dienstag fällt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,08 Prozent auf 24 273,32 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 24 342,75 Zählern und damit 0,202 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 293,78 Punkte).

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 24 343,35 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 244,21 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23 712,07 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.06.2025, den Wert von 21 937,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19 423,06 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 15,72 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 24 343,35 Punkte. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Diamondback Energy (+ 3,58 Prozent auf 139,34 USD), JDcom (+ 3,23 Prozent auf 34,71 USD), Enphase Energy (+ 2,50 Prozent auf 38,93 USD), Monster Beverage (+ 2,18 Prozent auf 65,75 USD) und Tesla (+ 2,03 Prozent auf 418,38 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Warner Bros Discovery (-6,63 Prozent auf 18,17 USD), Datadog A (-2,75 Prozent auf 134,84 USD), Copart (-2,29 Prozent auf 46,51 USD), Booking (-2,14 Prozent auf 5 441,00 USD) und Fastenal (-2,10 Prozent auf 46,76 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16 954 183 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,665 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at