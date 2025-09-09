Gewinne in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende fester

Letztendlich wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Zum Handelsschluss legte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,33 Prozent auf 23 839,80 Punkte zu. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,261 Prozent stärker bei 23 824,33 Punkten, nach 23 762,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 23 852,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 698,00 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 23 611,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21 797,87 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 09.09.2024, bei 18 660,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 13,65 Prozent nach oben. Bei 23 969,27 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Atlassian (+ 5,59 Prozent auf 182,36 USD), Palantir (+ 4,01 Prozent auf 162,36 USD), JDcom (+ 3,11 Prozent auf 33,87 USD), Datadog A (+ 2,95 Prozent auf 140,46 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,91 Prozent auf 155,82 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Dollar Tree (-3,12 Prozent auf 96,30 USD), Broadcom (-2,60 Prozent auf 336,67 USD), Enphase Energy (-2,24 Prozent auf 37,94 USD), Old Dominion Freight Line (-1,91 Prozent auf 148,22 USD) und Ross Stores (-1,67 Prozent auf 149,04 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 31 665 407 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,464 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Charter A-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Mit 5,95 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

