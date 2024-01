Erste Schätzungen: DFDS A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DFDS A-S präsentiert voraussichtlich am 09.02.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass DFDS A-S im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,08 DKK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,70 DKK je Aktie gewesen.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 6,31 Milliarden DKK gegenüber 6,54 Milliarden DKK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,60 Prozent.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 28,50 DKK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 35,04 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 26,82 Milliarden DKK, gegenüber 26,87 Milliarden DKK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at