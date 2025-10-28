Erste Schätzungen: Digi International gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Digi International stellt voraussichtlich am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,509 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Digi International noch ein Gewinn pro Aktie von 0,320 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 110,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 105,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,610 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 425,9 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 424,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at