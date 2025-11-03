Erste Schätzungen: Dolby Laboratories legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dolby Laboratories präsentiert voraussichtlich am 18.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,699 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dolby Laboratories 0,610 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Dolby Laboratories im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 305,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 304,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,31 Prozent gesteigert.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,97 USD im Vergleich zu 2,69 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,35 Milliarden USD, gegenüber 1,27 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at